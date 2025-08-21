نقيب الممثلين يعتذر للنائب العام عن واقعة الرقص داخل قاعة محكمة

حضر نقيب المهن التمثيلية صباح اليوم إلى مقر مكتب النائب العام، حيث قدّم اعتذارًا رسميًا عمّا بدر من إحدى الفتيات القاصرات، أثناء تصويرها عملًا فنيًا داخل إحدى قاعات المحاكم، لما أثاره المقطع المتداول بشأنها من استياءٍ واسع لدى جموع المواطنين، مع تأكيد النقابة التزامها الكامل باحترام القضاء المصري وهيبته، واتخاذ ما يلزم من إجراءاتٍ تأديبية حيال الواقعة.

وأكدت النيابة العامة إنها تثمن ما ورد بالاعتذار المقدم، مشيرة إلى أن صون هيبة القضاء والنيابة العامة من الثوابت التي لا يجوز المساس بها، وأنها ستتخذ دومًا ما يلزم قانونًا لحماية قدسية دور العدالة، داعيةً إلى التكاتف المجتمعي لصون القيم المنضبطة التي تليق بالشعب المصري وتاريخه العريق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.