نقيب الممثلين يعتذر للنائب العام عن واقعة الرقص داخل قاعة محكمة

النيابة العامة، فيتو

حضر نقيب المهن التمثيلية صباح اليوم إلى مقر مكتب النائب العام، حيث قدّم اعتذارًا رسميًا عمّا بدر من إحدى الفتيات القاصرات، أثناء تصويرها عملًا فنيًا داخل إحدى قاعات المحاكم، لما أثاره المقطع المتداول بشأنها من استياءٍ واسع لدى جموع المواطنين، مع تأكيد النقابة التزامها الكامل باحترام القضاء المصري وهيبته، واتخاذ ما يلزم من إجراءاتٍ تأديبية حيال الواقعة. 

وأكدت النيابة العامة إنها تثمن ما ورد بالاعتذار المقدم، مشيرة إلى أن صون هيبة القضاء والنيابة العامة من الثوابت التي لا يجوز المساس بها، وأنها ستتخذ دومًا ما يلزم قانونًا لحماية قدسية دور العدالة، داعيةً إلى التكاتف المجتمعي لصون القيم المنضبطة التي تليق بالشعب المصري وتاريخه العريق.

