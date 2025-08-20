القبض على شخصين متهمين بسرقة الهواتف المحمولة بالخليفة
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على شخصين تخصصا فى ارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة" بـمنطقة الخليفة.
سرقة الهواتف المحمولة بالخليفة
وكانت مديرية أمن القاهرة تلقت إخطارا من قسم شرطة الخليفة يفيد بضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة القسم، لممارستهما نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة"، وبحوزتهما (4 هواتف محمولة) من متحصلات نشاطهما.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
