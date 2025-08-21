الخميس 21 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس عاطل بتهمة سرقة متعلقات شقة سكنية بالإسكندرية

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

 قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة متعلقات شقة سكنية بمنطقة سيدى جابر.

سرقة شقة سكنية بالإسكندرية

كانت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ، تمكنت من كشف ملابسات واقعة سرقة من داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة سيدي جابر.

الأمن يكشف ملابسات سرقة شقة سكنية بالإسكندرية ويعيد المسروقات
الأمن يكشف ملابسات سرقة شقة سكنية بالإسكندرية ويعيد المسروقات

وعقب تكثيف التحريات، تم تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبين أنه عاطل له معلومات جنائية سابقة. 

بمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وأرشد عن مكان إخفاء المسروقات، حيث تم ضبط كافة المنقولات المستولى عليها وإعادتها لمالكها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سرقة شقة سكنية بالإسكندرية سرقة شقة سكنية الاسكندرية سيدي جابر قسم شرطة سيدي جابر

مواد متعلقة

القبض على عاطل سرق مشغولات ذهبية من سيدة في الزيتون

ضبط عاطل سرق باب كابينة كهربائية في المقطم

الأكثر قراءة

هل يصعد عيار 21 لـ 5 آلاف جنيه؟ رئيس شعبة الذهب يرد

مشادة في ملعب كرة القدم تتحول إلى جريمة بالمنوفية

60 دقيقة: مودرن سبورت يضيق الفارق 2-1 أمام الزمالك بهدف عكسي للونش

طن الأرز الشعير الرفيع يسجل 17.700 ألف جنيه

نقيب الممثلين يعتذر للنائب العام عن واقعة الرقص داخل قاعة محكمة

أوقفوا الحرب فورا، معهد الأمن القومي بإسرائيل يصدم قادة الاحتلال

قمة مصرية سعودية بنيوم لتعزيز الشراكة الاستراتيجية وبحث تطورات الحرب في غزة

لحظة استقبال ولي عهد السعودية للرئيس السيسي في مطار نيوم (صورة)

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

طن الأرز الشعير الرفيع يسجل 17.700 ألف جنيه

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على أخر تحديث لأسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

باليوم والساعة.. مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الخليج للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لايفوتك، دعاء ليلة الجمعة للشفاء من أمراض القلوب

هل يستجاب دعاء الأم على أولادها وقت الغضب؟ أمين الفتوى يجيب

بنت خالتي عايزة تتزوج عرفي وهي متزوجة، أمين الفتوى يرد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads