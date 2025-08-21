الخميس 21 أغسطس 2025
أمن القاهرة يكشف ملابسات فيديو تعدى شخص على سيدة بمنشأة ناصر

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تعدى شخص على سيدة تحمل طفلًا بإستخدام عصا خشبية بمنطقة منشأة ناصر، وتبين نشوب مشاجرة بين 4 أشخاص وسيدتين بسبب خلافات عائلية بينهما، وتمكن رجال المباحث من ضبطهم. 
     

فيديو تعدى شخص على سيدة بمنشأة ناصر 

رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تعدى شخص على سيدة تحمل طفلًا بإستخدام عصا خشبية بمنطقة منشأة ناصر بالقاهرة.

 


وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول: (3 أشخاص)، وطرف ثانى: (أحد الأشخاص، سيدتين) جميعهم مقيمين بدائرة القسم، بسبب خلافات عائلية بينهما، تعدى خلالها الطرف الأول على الطرف الثانى بالضرب دون حدوث إصابات.

وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الطرف الأول (عصا خشبية)، وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم الواقعة لذات الخلافات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

