بعد تبادل إطلاق النار، الداخلية تقضي على أخطر بؤرة إجرامية لتجارة المخدرات بأسوان

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في توجيه ضربة أمنية قوية لأخطر بؤرة إجرامية للاتجار والترويج في المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، عقب تبادل لإطلاق النيران أسفر عن مصرع عناصرها بمحافظة أسوان.

بؤرة إجرامية للاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة

تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان بمشاركة قطاع الأمن العام من رصد أخطر بؤرة إجرامية للاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تضم (6 عناصر إجرامية شديدة الخطورة – سبق اتهامهم والحكم عليهم فى جنايات "مخدرات - قتل – شروع فى قتل – سرقة بالإكراه - سلاح نارى - بلطجة") تتخذ من دائرة قسم شرطة ثانى أسوان مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم رصد تحركاتهم وتتبعهم واستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى، حيث بادروا بإطلاق الأعيرة النارية الكثيفة على القوات، وأسفر التعامل عن مصرعهم، وضبط بحوزتهم (40 كيلو جرام من المواد المخدرة "20 كيلو جرام بانجو، 10 كيلو جرام شابو، 5 كيلو جرام هيدرو ، 5 كيلو جرام حشيش" – 1000 قرص مخدر - 7 قطع سلاح نارى "5 بنادق آلية، رشاش جرينوف، طبنجة" – 2 قنبلة يدوية - عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة (5 ملايين جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.