الداخلية تكشف ملابسات فيديو لصاحب عقار أشعل النيران في عامل بالمعصرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله قيام أحد الأشخاص بإلقاء مادة قابلة للاشتعال على آخر وإشعال النيران به بمنطقة المعصرة بمحافظة القاهرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 18 أغسطس الجاري، تلقى قسم شرطة المعصرة بلاغًا من عامل بمطعم – مقيم بدائرة القسم – مصاب بحروق، أفاد خلاله بوقوع مشادة كلامية بينه وبين مالك العقار محل سكنه، بسبب خلافات مالية بينهما، تطورت إلى مشاجرة.

وخلال المشاجرة أقدم مالك العقار على إلقاء كمية من مادة "البنزين" على العامل وإشعال النيران به، ما أسفر عن إصابته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات الخلافات المالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

