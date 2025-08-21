الداخلية تكشف ملابسات فيديو أتوبيس يسير عكس الاتجاه بمصر الجديدة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط قائد أتوبيس نقل جماعي ظهر في مقطع فيديو وهو يسير عكس الاتجاه بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة.

ضبط السائق والتحفظ على المركبة

وبالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد السيارة المستخدمة في الواقعة، وتبين أنها منتهية التراخيص، وتم ضبط قائدها (سائق – مقيم بمحافظة القليوبية).

وبمواجهته اعترف بارتكاب المخالفة المشار إليها بغرض اختصار الطريق، وتم التحفظ على الأتوبيس واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق السائق.

