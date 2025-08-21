الخميس 21 أغسطس 2025
حوادث

بينهم 6 أجنبيات، سقوط شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالنزهة

ضبط المتهمين، فيتو
ضبط المتهمين، فيتو

ألقت وزارة الداخلية القبض على صاحبة نادي صحي "بدون ترخيص" و13 فتاة و5 أشخاص بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية بمنطقة النزهة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (إحدى السيدات) بإدارة نادى صحى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة وإستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز، والترويج لنشاطهم عبر أحد تطبيقات الهواتف المحمولة.


وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف النادى وتم ضبط مالكته وبصحبتها (13 سيدة "من بينهن 6 يحملن جنسيات دول مختلفة، 5 أشخاص).

 

وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.
 

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

