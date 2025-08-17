مصرع 3 عناصر إجرامية خلال مداهمة بؤرة إجرامية لتجارة المخدرات والأسلحة بأسيوط (صور)

تمكنت الأجهزة الأمنية من توجيه ضربة قوية لعدد من العناصر الجنائية الخطرة بعدد من المحافظات، مما أسفر عن مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة بأسيوط.

وأكدت معلومات وتحريات قطاعي مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، والأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام عدة بؤر إجرامية تضم عناصر شديدة الخطورة – سبق اتهامهم والحكم عليهم في قضايا جنايات تتعلق بالاتجار في المخدرات، وحيازة أسلحة نارية، والشروع في قتل، وسرقة بالإكراه، وبلطجة، وإطلاق أعيرة نارية – بمحاولة جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية لترويجها داخل البلاد.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف تلك البؤر بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، وأسفر التعامل عن مصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة بمحافظة أسيوط، وضبط باقي العناصر الإجرامية.

وضُبط بحوزتهم ما يقارب: طن و100 كجم من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش – شابو – هيروين – هيدرو)، و34 ألف قرص مخدر.

93 قطعة سلاح ناري (66 بندقية خرطوش – 20 بندقية آلية – 7 فرد خرطوش).

وقدرت القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة بما يقارب 103 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالة المتهمين للجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

