اتصوروا في حالة عدم اتزان، القبض على 5 أشخاص بتهمة تعاطي المخدرات بسوق العبور

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض علي أبطال فيديو عدم اتزان نتيجة تعاطيهم للمواد المخدرة داخل سوق العبور بالقاهرة.

فيديو عدم اتزان 5 أشخاص نتيجة تعاطيهم للمواد المخدرة داخل سوق العبور

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي يظهر خلاله (5) أشخاص فى حالة عدم اتزان نتيجة تعاطيهم للمواد المخدرة داخل سوق العبور بالقاهرة.



وبالفحص تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط الظاهرين بمقطع الفيديو(5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية")، وبحوزة أحدهم كمية من مخدر البودر.

وبمواجهتهم أقروا بتعاطيهم للمادة المخدرة المضبوطة، وشرائها من (عاطل – له معلومات جنائية – مقيم بالقاهرة) تم ضبطه وبحوزته كمية من ذات المخدر.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

