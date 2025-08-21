الخميس 21 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

اتصوروا في حالة عدم اتزان، القبض على 5 أشخاص بتهمة تعاطي المخدرات بسوق العبور

ضبط المتهمين، فيتو
ضبط المتهمين، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض علي أبطال فيديو عدم اتزان نتيجة تعاطيهم للمواد المخدرة داخل سوق العبور بالقاهرة.

 

فيديو عدم اتزان 5 أشخاص نتيجة تعاطيهم للمواد المخدرة داخل سوق العبور

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي يظهر خلاله (5) أشخاص فى حالة عدم اتزان نتيجة تعاطيهم للمواد المخدرة داخل سوق العبور بالقاهرة.


وبالفحص تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط الظاهرين بمقطع الفيديو(5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية")، وبحوزة أحدهم كمية من مخدر البودر.

 

وبمواجهتهم أقروا بتعاطيهم للمادة المخدرة المضبوطة، وشرائها من (عاطل – له معلومات جنائية – مقيم بالقاهرة) تم ضبطه وبحوزته كمية من ذات المخدر.
 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فيديو عدم إتزان 5 أشخاص نتيجة تعاطيهم للمواد المخدرة سوق العبور وزارة الداخلية سوق العبور بالقاهرة

مواد متعلقة

ضبط 5 أشخاص اعتدوا على شاب بالإسكندرية

الداخلية تطلق مبادرة لتمكين المرأة المعيلة بالمناطق الحضارية

الداخلية تكشف ملابسات فيديو لصاحب عقار أشعل النيران في عامل بالمعصرة

الداخلية تكشف ملابسات فيديو أتوبيس يسير عكس الاتجاه بمصر الجديدة

الأمن يكشف ملابسات فيديو مشاجرة وإحداث تلفيات بسيارة بالقاهرة

الداخلية تكشف ملابسات فيديو ترويج المخدرات بالقاهرة وتضبط المتهمين

ضبط 15 طن دقيق مدعم في حملات تموينية على المخابز خلال 24 ساعة

الأمن يكشف ملابسات سرقة شقة سكنية بالإسكندرية ويعيد المسروقات

الأكثر قراءة

أوقفوا الحرب فورا، معهد الأمن القومي بإسرائيل يصدم قادة الاحتلال

أسماء الضحايا والمصابين في حادث تصادم 11 سيارة بمطروح

السيسي يصل السعودية وبن سلمان في مقدمة مستقبليه

وزير الخارجية الروسي يكشف شرط بوتين للقاء زيلينسكي

بالزي الصعيدي، شيخ الأزهر يشارك التلاميذ فرحتهم خلال إطلاق بيت الزكاة حملة "إلى المدرسة"

ارتباط النني بمغربية يتصدر التريند، كيف بدأت قصة حبه لزوجته الثانية؟ (صور)

مقطع صادم، متسول يتحرش بالسيدات في الشارع يثير الغضب، والنشطاء يطالبون بمعاقبته (فيديو)

مصرع وإصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق الإسكندرية الصحراوي

خدمات

المزيد

الأحمر بـ130 جنيها، تعرف على سعر كرتونة البيض اليوم الخميس

سعر الأرز في السوق اليوم الخميس 21-8-2025

الروص يرتفع 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الخميس 21-8-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

باليوم والساعة.. مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الخليج للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل كان يعلم النبي موعد قيام الساعة؟ الشيخ سيد طنطاوي يجيب

علي جمعة: نحن في عصر اشتدت فيه الظلمات ونحتاج إلى طاقة النور

تفسير حلم أكل السكر فى المنام وعلاقته بسماع أخبار سعيدة قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads