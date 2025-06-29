تفاصيل مقتل شاب علي يد صاحب جراج في منشأة ناصر

قررت نيابة منشأة ناصر حبس مالك جراچ سيارات بمنطقة منشأة ناصر، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لقيامه بقتل عامل لديه.

وفتحت نيابة منشأة ناصر، تحقيقات موسعة حول مقتل العامل بعدة طعنات علي يد صاحب العمل بسبب ارتداء المجني عليه حذاء الآخر دون استئذانه.

وكشفت تحقيقات نيابة منشأة ناصر أن المتهم مالك جراچ سيارات بمنطقة منشأة ناصر، يوم الواقعة حضر إلي المكان وفوجئ أن المجني عليه وهو يعمل لديه، ارتدى الحذاء الخاص به، فنهره على فعلته، وحدثت بينهما مشادة كلامية تطاول فيها كل منهم علي الآخر، فتمكن الغضب من المتهم، وأحضر آلة حادة وقام بضرب وطعن المجني عليه طعنات نافذة، سقط على أثرها قتيلا.

وتبين من مناظرة النيابة لجثة المجني عليه، أنه شاب في العقد الثاني، يرتدي كامل ملابسه، وتعرض لضربات وسحجات، وطعنات بأماكن متفرقة، وأن سبب الوفاة الأرجح، هو النزيف الدموى والتهتكات التي طالت أعضاءه نتيجة الطعنات، وأمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليه، لبيان سبب الوفاة، وكيفية حدوثها، وعرض المتهم علي الطب الشرعي لبيان تعاطيه للمخدرات. وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة بمكان الحادث، واستكمال تحريات رجال المباحث.

واستمعت النيابة إلى أقوال شهود العيان، حيث أكدوا نشوب مشادة بين الطرفين بسبب حذاء صاحب الجراچ، ثم تشاجرا معا، وقام المتهم بالاعتداء عليه بالضرب القاتل.

بدأت الواقعة بتلقى قسم شرطة منشأة ناصر بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل داخل جراج بالقرب من طريق الأوتوستراد بدائرة القسم.



وبالانتقال إلى موقع البلاغ، عُثر على العامل وبجسده آثار طعنات نافذة، بإجراء التحريات الأولية، تبين أن صاحب الجراج وراء ارتكاب الواقعة، بسبب نشوب مشادة كلامية بينه وبين المجني عليه، تطورت إلى مشاجرة عنيفة، تم ضبط المتهم وحرر محضر بالواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.