الخميس 21 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

رئيس غرفة القليوبية: انخفاض مرتقب لأسعار السلع خلال الفترة المقبلة

د. محمد عطية الفيومي
د. محمد عطية الفيومي رئيس غرفة القليوبية

توقع الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، مزيدًا من تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة بعد أن استغلت الحكومة ارتفاع الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي، منذ أبريل الماضي، لتوجيه الشركات العاملة في البلاد نحو خفض عاجل لأسعار السلع الأساسية.

 الدولار شهد تراجعا ملحوظا أمام الجنيه 

أوضح الفيومي أن الدولار شهد تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، حيث انخفض من مستوى 51.60 جنيهًا في أبريل إلى 48.33 جنيهًا في منتصف أغسطس الحالي.

وأكد الفيومي أن معدلات التضخم في المدن المصرية شهدت تباطؤًا خلال يوليو 2023، حيث سجّل المؤشر السنوي لأسعار المستهلكين 13.9%، انخفاضًا من 14.9% في يونيو، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ويقيس المؤشر الأسعار في المناطق الحضرية، أي المدن والمراكز الحضرية دون القرى والمناطق الريفية.

تأثير قصير المدى للمبادرة في حال زيادة أسعار الكهرباء والوقود

وأشار الفيومي إلى أن مبادرة مجلس الوزراء الأخيرة لحث التجار على خفض أسعار السلع قد تؤدي إلى تراجع إضافي في معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة، لكنه توقع أن يكون هذا التأثير قصير المدى، حال حدوث أي زيادة في أسعار الكهرباء أو الوقود في أكتوبر المقبل، إضافة إلى أي انخفاض جديد في قيمة الجنيه أمام الدولار، الذي قد يزيد الضغوط التضخمية مجددًا.

