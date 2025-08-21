الخميس 21 أغسطس 2025
مصرع وإصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق الإسكندرية الصحراوي

لقى شخص مصرعه وأصيب 7 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق مصر - الإسكندرية الصحراوي، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وقام رجال مرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.


 

حادث طريق الإسكندرية الصحراوى اليوم 

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، تلقت بلاغا من الخدمات المعينة بطريق مصر- الإسكندرية الصحراوى بالكيلو 67 اتجاه القاهرة بوقوع حادث مرورى، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مره اخرى.


وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق الإسكندرية الصحراوي مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 7 آخرين وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مره اخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

