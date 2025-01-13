جنايات الإسماعيلية تقضي بالمؤبد على قاتلي سائق خلال جلسة عرفية

أصدرت محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم، حكمًا بالسجن المؤبد على ثلاثة متهمين حضوريًا، بالإضافة إلى الحكم غيابيًا على متهم رابع، في قضية مقتل سائق خلال مشاجرة بين عائلتين أثناء جلسة عرفية لحل نزاع في محافظة الإسماعيلية.

وأُصدرت محكمة جنايات الإسماعيلية حكمها برئاسة المستشار محمد نصر بركات، وعضوية المستشارين باسم عنتر، ووائل مهدي، ومصطفى فؤاد، وسكرتارية محمد عبد الهادي. وجاءت أسماء المتهمين على النحو التالي: أحمد محمود حسان، إبراهيم محمود حسان، إبراهيم السيد إبراهيم حسين، وعبد الرحمن محمود حسن.

التفاصيل السابقة للواقعة

وتعود أحداث القضية إلى وقوع مشاجرة بين عائلتي “أبو الحمد” و”أبو حسان” خلال جلسة عرفية في إحدى قرى الإسماعيلية.

وتلقى مركز الشرطة إخطارًا يُفيد بمصرع شخص يعمل سائقًا على خلفية الاشتباكات التي نشبت بين الطرفين.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، حيث تمكنت من السيطرة على الأوضاع. وتم نقل جثمان المتوفى إلى المستشفى، مع تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

محكمة جنايات الإسماعيلية تقضي بحكمها في القضية



بعد تحقيقات النيابة وجمع الأدلة، نظرت محكمة جنايات الإسماعيلية القضية، وأصدرت حكمها بالسجن المؤبد على المتهمين الثلاثة حضوريًا، مع الحكم غيابيًا على المتهم الرابع.

تأتي الأحكام في إطار جهود الدولة لتحقيق العدالة وردع الجرائم التي تهدد السلم الاجتماعي.





عقوبة القتل العمد

قال المستشار محمد عبدالسلام قاض سابق بالجنايات، إن قانون العقوبات وضع عددا من الأحكام الخاصة بجرائم القتل، موضحا أن عقوبتها تختلف في كل حالة وفي حالة توافر عنصر الإصرار والترصد يتم الحكم بإعدام المتهم.

وأوضح عبدالسلام أن سبق الإصرار هي حالة قائمة بنفس الجاني وملازمة له، وقد عرف الشارع سبق الإصرار بأنه: هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، وأضاف أن الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

وأشار "عبدالسلام" إلى أن هناك عناصر لسبق الإصرار، حيث يقوم سبق الإصرار على عنصرين، عنصر زمني وعنصر نفسي، ويقصد بالعنصر الزمني الوقت الذي استغرقه الجاني في التروي والتفكير قبل ارتكاب الجريمة، والعنصر النفسي، فليست العبرة فيه للقول بتوافر سبق الإصرار بمضي الزمن بين التصميم على الجريمة ووقوعها بل العبرة هي بما يقع في ذلك الزمن من التفكير والتدبير، ويعني العنصر النفسي التفكير الهادئ والتروي قبل ارتكاب الجريمة.



وأكد أن عقوبة القتل مع سبق الإصرار هو الإعدام، فعقوبة مرتكب جريمة القتل العمد مع توافر سبق الإصرار وفقا للمادة 230 من قانون العقوبات، ونص القانون على أن كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.



وأضاف عبدالسلام أن من قتل أحدا عمدا بمواد يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا مثل السم يعاقب بالإعدام، أما من من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، أما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

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