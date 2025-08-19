الثلاثاء 19 أغسطس 2025
حوادث

جهود مكثفة لضبط 2 تجار مخدرات قاموا بقطع يد شاب في الوراق

حملة امنية، فيتو
في واقعة مروعة هزّت منطقة وراق الحضر التابعة لمحافظة الجيزة، أقدم شابان يقومان بترويج المواد المخدرة على بتر ذراع شاب في مقتبل العمر باستخدام سلاح أبيض، وذلك في شارع عبد المنعم رياض، بمنطقة الوراق. 
 

وبحسب شهود عيان، وقعت المشاجرة إثر رفض الضحية التعاون مع المتهمين أو تسهيل نشاطهم في المنطقة، مما دفعهما إلى الاعتداء عليه بشكل وحشي، وقطع يده أمام المارة دون أدنى رحمة، قبل أن يلوذا بالفرار.


تم نقل الشاب إلى المستشفى في حالة حرجة، ودخل فورًا غرفة العمليات وسط جهود طبية مكثفة لإنقاذ حياته، حيث يُعاني من نزيف حاد وإصابات بالغة قد تهدد حياته.

من جانبها، بدأت الاجهزة الأمنية تحرياتها لتحديد هوية الجناة وضبطهم في أسرع وقت، فيما تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وجارٍ جمع أقوال الشهود ومراجعة كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث.
وتستمر جهود قوات الأمن في ملاحقة المتهمين، وسط حالة من الصدمة والقلق تسود أوساط الأهالي في المنطقة.

المواد المخدرة محافظة الجيزة وراق الحضر منطقة الوراق

