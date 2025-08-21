مشاهد جديدة من حادث التصادم على طريق الإسكندرية - مطروح (فيديو)

شهد طريق الإسكندرية - مطروح السياحي، اليوم الخميس، مصرع شخصين وإصابة 18 شخصا في انقلاب سيارة نقل على سيارة ملاكي وتصادم عدد من السيارات بهما.

وشهدت منطقة سواني جابر بمدينة الضبعة انقلاب سيارة نقل على إحدى السيارات الملاكي بطريق الإسكندرية - مطروح السياحي مما أسفر عن تصادم عدد من السيارات بها.

وحصلت "فيتو" على المشاهد الأولية للحادث ومنها اشتعال النيران في السيارات.

وعلى الفور انتقلت سيارات الشرطة والإسعاف لمكان الحادث، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحادث مع إغلاق المنطقة جزئيا.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الضبعة المركزي ومستشفى رأس الحكمة ومطروح العام.

وجار تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

