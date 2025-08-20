حادث مروع، لحظة اصطدام تريلا بسيارتين في شق الثعبان ومصرع وإصابة 10 أشخاص (فيديو)

الأربعاء 20 أغسطس 2025
حادث شق الثعبان المروع، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديدا، يكشف لحظة وقوع الحادث المروع في منطقة شق الثعبان بالمعادي، الذي وقع أمس الثلاثاء، راح ضحيته 10 أشخاص جراء تصادم مأساوي وقع بين شاحنة تنقل رخام "تريلا" وأتوبيس وملاكي.

ويظهر مقطع الفيديو الشاحنة "التريلا"، التي كانت تسير في الطريق العكسي وبسرعة كبيرة، الأمر الذي تسبب في حالة فزع بين الناس، وأدى إلى اصطدام التريلا المحملة بالرخام، بأتوبيس نقل جماعي وسيارة ملاكي عند مدخل منطقة شق الثعبان في المعادي.

 

وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، تفيد بوقوع حادث تصادم مروع بين سيارة نقل "تريلا" محملة بالرخام، وأتوبيس وسيارة ملاكي بالقرب من مدخل منطقة شق التعبان بالمعادي، ما أسفر عن وجود وفيات ومصابين.

وتوجهت سيارات الإسعاف على الفور إلى مكان الحادث، لنقل المتوفين والمصابين، حيث وقع الحادث على الطريق السريع عند مدخل شق الثعبان في المعادي، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة 7 آخرين بإصابات وكدمات مختلفة.

وأظهرت المعاينة الأولية أن سائق التريلا، التي كانت تحمل رخام، كان يقود الشاحنة بسرعة عالية، ما أدى لفقدانه السيطرة على عجلة قيادة الشاحنة، ما أدى إلى اصطدامه بأتوبيس وسيارتين شخصيتين، وتسبب في وقوع الحادث المروع.

وقامت الجهات المختصة بإزالة آثار الحادث من مكان الاصطدام، وأعادت حركة المرور إلى وضعها الطبيعي على الطريق، وتم تحرير محضر بالحادثة، وإبلاغ النيابة العامة التي بدأت التحقيق للكشف عن تفاصيل الحادث.
 

