15 سيارة إسعاف تهرع إلى المكان، اللقطات الأولى لحادث مطروح المروع (فيديو)

حادث طريق مطروح الإسكندرية المروع، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر لحظة وقوع حادث مروع في طريق مطروح- الإسكندرية، حيث يظهر المقطع تجمهر عدد كبير من الناس وتصاعد ألسنة اللهب والدخان نتيجة تصادم عدد من السيارات في الطريق.

حادث مطروح الإسكندرية المروع



ولقي شخص مصرعه، وأصيب 20 آخرون، اليوم الخميس، في حادث تصادم 4 سيارات على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي.

وكشف مصدر طبي بمطروح، أن المصابين أغلبهم يعاني من حروق متوسطة إلى شديدة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من المواطنين، وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث توجهت 15 سيارة لنقل المصابين وتقديم الإسعاف الأولية لهم.

وكانت غرفة العمليات الرئيسية في محافظة مطروح؛ قد تلقت إخطارًا بوقوع حادث تصادم بقرية سوانى جابر بمركز الضبعة على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي.

اصطدام أكثر من 4 سيارات وانقلاب سيارة نقل



وتبين أن طريق الإسكندرية مطروح، شهد حادث مروع بتصادم عدد من السيارات، اليوم، مما أسفر عن انقلاب سيارة نقل ثقيل واشتعال النيران بها واصطدمت عدة سيارات بها.

حادث مروع بطريق مطروح الإسكندرية، فيتو



وأوضح التقرير المبدئي للحادث إن عدد المصابين بلغ 20 شخصا وتم نقلهم لمستشفى الضبعة المركزي لتلقي العلاج اللازم بينهم حالة تحت الإنعاش، نتيجة شدة التصادم؛ وذلك بنطاق قرية سوانى جابر التابعة لمركز ومدينة الضبعة على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي.



