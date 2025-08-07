أخبار الحوادث اليوم: تفاصيل تورط مداهم في غسل 65 مليون جنيه.. حقيقة القبض على عاطل دون وجه حق بكفر الشيخ.. ضبط 3 أشخاص بتهمة الاستيلاء على أموال الدعم

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل القبض على البلوجر خالد الرسام، لقيامه بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظ خادشة تمثل خروجًا على الآداب العامة وتحرض على الفسق والفجور وتمثل اعتداء على القيم والمبادئ الأسرية.

قررت نيابة الشئون الاقتصادية في الإسكندرية، إخلاء سبيل التيك التيك توكر أم عمر فراولة بكفالة مالية على ذمة قضية نشر فيديوهات خادشة للحياء، على مواقع التواصل الاجتماعي.

لقي شخص مصرعه فيما أصيب 14 آخرون إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على قائد سيارة ونجله طفل يبلغ من العمر 11 سنة، لقيام بسماح لنجله بقيادة سيارة ميكروباص بـمدينة نصر معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

كشفت وزارة الداخلية حقيقة مقاطع فيديو تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي تضمنت ادعاء ذوي أحد العناصر الإجرامية بقيام قوة أمنية بإلقاء القبض على نجلهما "دون وجه حق" والتعدي عليه بالضرب وتلفيق قضية حيازة مواد مُخدرة له بـ كفر الشيخ .

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من رفع آثار 35 طن مواد بترولية انسكبت على طريق السويس الصحراوى، إثر انقلاب سيارة مواد بترولية، منعا لوقوع اى حوادث مرورية وحفاظا على أرواح المواطنين.

قررت جهات التحقيق حفظ التحقيقات في بلاغ تعدي الفنان أحمد السقا على طليقته الإعلامية مها الصغير وضربها أمام المارة، داخل الكمبوند الذي تقيم فيه بمدينة 6 أكتوبر.

قررت نيابة أكتوبر حبس البلوجر موكا موكا وذلك على خلفية اتهامها بنشر الفسق والفجور، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

حددت وزارة الداخلية عددًا من الشروط والضوابط لقبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بـ المعاهد الفنية الصحية الشرطية (ذكور – إناث) بمحافظتي القاهرة والإسكندرية للعام الدراسي 2025-2026، من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية "شعبة علمي علوم".

أعلنت الوزارة بدء قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية (ذكور – إناث) بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، للعام الدراسي الجديد 2025-2026، من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة (شعبة علمي علوم) أو الشهادة الثانوية الأزهرية (علمي)، ممن تنطبق عليهم الشروط المقررة، وذلك في إطار خطة وزارة الداخلية لدعم المنظومة الصحية بهيئة الشرطة بكوادر فنية مؤهلة.

قررت جهات التحقيق المختصة، إخلاء سبيل سعدني، مدير أعمال البلوجر الشهير "شاكر محظور"، وذلك في القضية المنظورة أمام نيابة الشؤون المالية والتجارية، مع استمرار حبسه على ذمة تحقيقات أخرى تتعلق بحيازته مواد مخدرة وسلاح ناري دون ترخيص.

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 3 سبتمبر المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من المحام مرتضى أحمد منصور، عضو مجلس النواب السابق والمحامي بالنقض والإدارية العليا، والتى طالب فيها بوقف وحظر تطبيق "تيك توك" داخل مصر بشكل كامل.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، تفاصيل القبض على البلوجر طارق بلاك لنشره فيديوهات تتضمن ألفاظا إباحية خارجة تتنافى مع قيم المجتمع.

أعلنت النيابة العامة استمرار العمل ببروتوكول التعاون مع بنك مصر لتقسيط قيمة المخالفات المرورية خلال شهر أغسطس الجاري دون فوائد أو مصاريف إدارية، تُعلن النيابة العامة عن استمرار تفعيل البروتوكول خلال شهر أغسطس الجاري، بمناسبة بدء العام الدراسي، وذلك للتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء المالية عنهم.

تفحص الأجهزة الأمنية ، مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الأجتماعى بشأن إطلاق أعيرة نارية احتفالا بفوز مرشح بانتخابات مجلس الشيوخ.

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من ضبط أحد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية؛ لقيامه بتصوير ونشر مقطع فيديو مضلل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف إثارة البلبلة والتشكيك في سير الانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات منشور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن مقطع فيديو ادعى فيه أحد المواطنين قيام جارته ووالدتها بإشعال النيران في باب شقته، مع اتهام رجال الشرطة بالاكتفاء بتحرير محضر بالسب والتلفيات دون اتخاذ إجراءات ضد المتهمين.

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، فى ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالاستيلاء على أموال الدعم بطرق احتيالية بقصد تحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

