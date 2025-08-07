الخميس 07 أغسطس 2025
حوادث

حبس البلوجر موكا موكا بتهمة نشر الفسق والفجور

حبس المتهم
حبس المتهم

قررت نيابة أكتوبر حبس البلوجر موكا موكا وذلك على خلفية اتهامها بنشر الفسق والفجور، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

كشفت  أجهزة وزارة الداخلية، تفاصيل ضبط “موكا”، صانعة محتوى، بحوزتها حشيش وبودر؛ لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظا خادشة للحياء.

 

ضبط صانعة محتوى بحوزتها حشيش والبودر 

وذكر بيان أمني؛ أنه في إطار ورود عدد من البلاغات ضد “موكا”، صانعة محتوى، لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن ألفاظا إباحية خارجة تتنافى مع قيم المجتمع.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة مقيمة بالجيزة - لها معلومات جنائية وبحوزتها (كمية من مخدري "الحشيش – البودر"). 

 

وبمواجهتها اعترفت بنشر مقاطع الفيديو لزيادة نسب المشاهدات على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي وتحقيق أرباح مالية وحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

