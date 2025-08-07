حبس البلوجر موكا موكا بتهمة نشر الفسق والفجور

قررت نيابة أكتوبر حبس البلوجر موكا موكا وذلك على خلفية اتهامها بنشر الفسق والفجور، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، تفاصيل ضبط “موكا”، صانعة محتوى، بحوزتها حشيش وبودر؛ لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظا خادشة للحياء.

ضبط صانعة محتوى بحوزتها حشيش والبودر

وذكر بيان أمني؛ أنه في إطار ورود عدد من البلاغات ضد “موكا”، صانعة محتوى، لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن ألفاظا إباحية خارجة تتنافى مع قيم المجتمع.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة مقيمة بالجيزة - لها معلومات جنائية وبحوزتها (كمية من مخدري "الحشيش – البودر").

وبمواجهتها اعترفت بنشر مقاطع الفيديو لزيادة نسب المشاهدات على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي وتحقيق أرباح مالية وحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.