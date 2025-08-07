الخميس 07 أغسطس 2025
حوادث

حاميها حراميها، ضبط 3 أشخاص بتهمة الاستيلاء على أموال الدعم من البطاقات التموينية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، فى ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالاستيلاء على أموال الدعم بطرق إحتيالية بقصد تحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

تورط موظفين فى وزارة التموين بالاستيلاء على أموال الدعم

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بقطاع الأمن الإقتصادى قيام (شخصين) بإستغلال طبيعة عملهما والاستيلاء على أموال الدعم بطرق احتيالية تمثلت فى استخراج بطاقات تموينية ذكية "بدل فاقد - تالف" دون علم مالكيها بالإشتراك مع آخر بقصد تحقيق أرباح مالية غير مشروعة.
 

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بحوزتهم 91 بطاقة تموينية ذكية، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات أقروا بارتكابهم الواقعة وقيامهم بالاستيلاء نظير ذلك على سلع تموينية بقيمة مالية بلغت حوالى 392 ألف جنيه،  وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار مكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها وأحكام الرقابة على الأسواق والعمل على ضبط كافة صور الاستيلاء على أموال الدعم.

حاميها حراميها الإستيلاء على أموال الدعم البطاقات التموينية طرق إحتيالية وزارة الداخلية الإدارة العامة لشرطة التموين مكافحة الجرائم التموينية قطاع الامن الاقتصادي

