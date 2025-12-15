التحقيق مع حارس أمن بتهمة التحرش بأطفال داخل مدرسة دولية بالمقطم

18 حجم الخط

كشفت تحقيقات نيابة الخليفة والمقطم الجزئية تفاصيل واقعة اتهام حارس أمن بإحدى المدارس الدولية بمنطقة المقطم بالتحرش بعدد من الأطفال داخل المدرسة.

وأفادت التحقيقات أن أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط المتهم، وهو حارس أمن يعمل بالمدرسة، عقب بلاغ تقدم به ولي أمر طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، مقيد بالصف الدراسي «KG1»، اتهم فيه الحارس بالتحسس من مناطق حساسة بجسد نجله داخل حرم المدرسة.

وبمواجهة المتهم، جرى التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيق في الواقعة، وقررت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع استكمال سماع أقوال الشهود وفحص ملابسات الحادث للوقوف على تفاصيله كاملة.

12 بلاغًا تقدمت بها أسر التلاميذ بمدرسة دولية شهيرة بمنطقة التجمع

وفي سياق آخر، تتحقق الجهات المختصة في 12 بلاغًا تقدمت بها أسر تلاميذ بمدرسة دولية شهيرة بمنطقة التجمع، ضد فرد أمن يبلغ من العمر 55 عامًا، بتهمة التحرش واعتداء جنسي على الأطفال داخل المدرسة.

وتواصل أجهزة البحث الجنائي بالقاهرة جمع التحريات واستدعاء الشهود، والتحفظ على كاميرات المراقبة الخاصة بالمدرسة للكشف عن ملابسات الواقعة.

وكانت قوات الأمن تمكنت من ضبط المتهم، الذي اعترف بارتكاب عدة حوادث تحرش بحق الطلاب داخل المدرسة، وأحيل إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.