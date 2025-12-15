الإثنين 15 ديسمبر 2025
التحقيق مع حارس أمن بتهمة التحرش بأطفال داخل مدرسة دولية بالمقطم

كشفت تحقيقات نيابة الخليفة والمقطم الجزئية تفاصيل واقعة اتهام حارس أمن بإحدى المدارس الدولية بمنطقة المقطم بالتحرش بعدد من الأطفال داخل المدرسة.

وأفادت التحقيقات أن أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط المتهم، وهو حارس أمن يعمل بالمدرسة، عقب بلاغ تقدم به ولي أمر طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، مقيد بالصف الدراسي «KG1»، اتهم فيه الحارس بالتحسس من مناطق حساسة بجسد نجله داخل حرم المدرسة.

وبمواجهة المتهم، جرى التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيق في الواقعة، وقررت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع استكمال سماع أقوال الشهود وفحص ملابسات الحادث للوقوف على تفاصيله كاملة.

12 بلاغًا تقدمت بها أسر التلاميذ بمدرسة دولية شهيرة بمنطقة التجمع

وفي سياق آخر، تتحقق الجهات المختصة في 12 بلاغًا تقدمت بها أسر تلاميذ بمدرسة دولية شهيرة بمنطقة التجمع، ضد فرد أمن يبلغ من العمر 55 عامًا، بتهمة التحرش واعتداء جنسي على الأطفال داخل المدرسة.

وتواصل أجهزة البحث الجنائي بالقاهرة جمع التحريات واستدعاء الشهود، والتحفظ على كاميرات المراقبة الخاصة بالمدرسة للكشف عن ملابسات الواقعة.

وكانت قوات الأمن تمكنت من ضبط المتهم، الذي اعترف بارتكاب عدة حوادث تحرش بحق الطلاب داخل المدرسة، وأحيل إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

