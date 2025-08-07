لقي شخص مصرعه فيما أصيب 14 آخرون إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

وفاة شخص وإصابة 14 آخرين إثر انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي وتحديدا أمام مركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة شخص وإصابة 14 آخرين تنوعت إصابتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

مستشفى ملوي التخصصي

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإيداع الجثة داخل مشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

