الخميس 07 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

وفاة شخص وإصابة 14 آخرين إثر انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

مستشفى ملوي التخصصي،
مستشفى ملوي التخصصي، فيتو

لقي شخص مصرعه فيما أصيب 14 آخرون إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي  المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

وفاة شخص وإصابة 14 آخرين إثر انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي وتحديدا أمام مركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة شخص وإصابة 14 آخرين تنوعت إصابتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

 مستشفى ملوي التخصصي

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإيداع الجثة داخل مشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حوادث حوادث المنيا الاجهزة الامنية في المنيا اخبار حوادث المنيا حوادث المنيا اليوم اخبار المنيا اليوم المنيا محافظة المنيا

مواد متعلقة

محافظ المنيا: خطة متكاملة لتطوير وتوسعة شارع كورنيش النيل

ننشر المؤشرات الأولية لنتائج انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في المنيا

النيابة العامة تودع والدة أطفال حادث "دلجا" بمستشفى نفسي بعد وفاة والدهم

إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة بالمنيا

مصرع وإصابة 9 أشخاص في تصادم ميكروباص وجرار زراعي بصحراوي المنيا

مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا

خروج عجلات جرار قطار عن القضبان في المنيا دون إصابات

محافظ المنيا يعلن تخصيص قطعة أرض لإقامة مدرسة تجريبية للغات

الأكثر قراءة

بعد 10 سنوات، مدير تعاقدات نادي الزمالك يعلن استقالته من شركته

محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة

وزير التعليم يصدر قرارا وزاريا بشأن حركة بعض مديري ووكلاء المديريات التعليمية

حقيقة القبض على عاطل دون وجه حق وتلفيق قضية مخدرات له بكفر الشيخ (فيديو)

التعليم العالي تعلن الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية 2026/2025

بعد القبض عليها في المصيف، إخلاء سبيل أم عمر فراولة بكفالة مالية من نيابة الإسكندرية

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025، الحدود الدنيا 74% للطب و64% للهندسة

بالأسماء، صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار سيارات شيفروليه كابتيفا 2025 خلال شهر أغسطس

لطلاب الثانوية العامة والأزهرية، كليات تقبل من 52% بالجامعات الخاصة والأهلية

سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 7 أغسطس 2025

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

رئيس هيئة الدواء المصرية يحسم الجدل حول نواقص الأدوية وزيادة الأسعار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى حديث النبي عن المطر أنه «حديث عهد بربه تعالى»؟ الإفتاء توضح

تفسير رؤية الجمل في المنام وعلاقتها بالقدرة على مواجهة الصعوبات

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح سبب نزول الآية 11 من سورة التغابن

المزيد
الجريدة الرسمية
ads