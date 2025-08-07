الخميس 07 أغسطس 2025
حوادث

رفع آثار 35 طن مواد بترولية انسكبت إثر انقلاب سيارة نقل على طريق السويس الصحراوي

 تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من رفع آثار 35 طن مواد بترولية انسكبت على طريق السويس الصحراوى، إثر انقلاب سيارة مواد بترولية، منعا لوقوع اى حوادث مرورية وحفاظا على أرواح المواطنين.

 

 تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا بفيد بإنقلاب سيارة نقل فنطاس محملة مواد بترولية على  طريق السويس الصحراوي بدائرة قسم شرطة بدر، وعلى الفور أمر اللواء الدكتور محمد الشربينى مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بدفع  3 سيارات إنقاذ وفريق مختص ليتم التعامل مع البلاغ.

 وبالفحص تبين انقلاب سيارة نقل فنطاس محملة بـ 35 طنا من المواد البترولية على طريق السويس الصحراوي، وقام رجال الحماية برفع أثار المواد البترولية منعا لوقوع أى حوادث مرورية وحفاظا على أرواح المواطنين.

وتمكنت قوات الحماية المدنية، من رفع أثار المادة البترولية المنسكبة على الطريق بالكامل، وتم إعادة الحركة المرورية لطبيعتها.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

