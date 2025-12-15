الإثنين 15 ديسمبر 2025
اقتصاد

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين 15-12-2025 في الأسواق

سعر السكر، فيتو
سعر السكر، فيتو
يعد السكر من أكثر السلع استهلاكا داخل البيوت المصرية، ويعتبر مكونًا أساسيًّا يدخل في إعداد كثير من الأطعمة اليومية، حيث يحظى بمكانة خاصة بين السلع التموينية التي يحرص المواطن على توافرها بشكل دائم داخل المنزل. 

أسعار السكر اليوم  

 وتختلف الأسعار حسب نوع السكر (أبيض، فاخر، دايت) والعلامة التجارية، وكذلك حسب المتجر وطريقة التعبئة.

سجل  سعر السكر اليوم، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، متوسط 32 جنيها للكيلو ليواصل استقراره في السوق.

 

سعر السكر التمويني 

واستقر سعر السكر التمويني عند 12.6 جنيه للكيلو، في إطار منظومة الدعم الموجهة للمواطنين.

الاحتياطي الإستراتيجي من السكر في مصر 

وتشير تقديرات وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أن الاحتياطي الإستراتيجي من السكر في مصر يبلغ حوالي 1.4 مليون طن، وهو كافٍ لتغطية استهلاك البلاد لمدة تزيد على 6 أشهر، بناءً على معدل استهلاك سنوي يبلغ حوالي 3.5 مليون طن. 

انتاج مصر من السكر 

وتنتج مصر سنويا حوالي 2.8 مليون طن من السكر منها 835 ألف طن من قصب السكر و1.7 مليون طن من بنجر السكر، بالإضافة إلى 250 ألف طن من المحليات المستخلصة من الذرة.

صناعة السكر 

صناعة السكر هي عملية متعددة الخطوات تبدأ باستخراج العصير من مصادر طبيعية مثل قصب السكر أو بنجر السكر، ثم تصفية العصير وتكثيفه بالغليان لتبلور السكر. بعد ذلك، تُعزل البلورات عن الشراب وتُجفف وتُعبأ، ثم تُغربل أو تُسحق إلى الأشكال المختلفة المطلوبة. 

