حوادث

انهيار جزئي لعقار بعين شمس وسيارات الإطفاء والإسعاف تهرع إلى المكان

انهيار جزئى لعقار
انهيار جزئى لعقار

شهدت منطقة عين شمس بمحافظة القاهرة، حالة من الرعب عقب انهيار أجزاء من عقار مكون من 4 طوابق، دون وقوع أي خسائر بشرية.

 

عقار عين شمس المنهار 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بسقوط أجزاء من عقار، بمنطقة عين شمس، وعلى الفور، انتقل رجال الحماية المدنية والأمن، مصحوبين بسيارات إطفاء وسيارات إسعاف إلى مكان البلاغ.


وبالفحص تبين سقوط جزء من العقار المكون من 4 طوابق.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

