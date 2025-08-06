الأربعاء 06 أغسطس 2025
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حوادث

النائب العام يصدر قرارًا بإنشاء مكتب لرعاية أسر أعضاء النيابة العامة المتوفين أثناء عملهم

النائب العام, فيتو
النائب العام, فيتو

أصدر النائب العام المستشار محمد شوقي، قرارًا بإنشاء مكتب رعاية أسر أعضاء النيابة العامة المتوفين أثناء العمل، ضمن هيكل إدارة التخطيط والمتابعة، وفاءً لعطائهم في خدمة العدالة، وحرصًا على استقرارهم الأسري في مختلف الجوانب.

إنشاء مكتب لرعاية أسر أعضاء النيابة العامة المتوفين أثناء عملهم


ويختص المكتب بالتنسيق مع إدارة النيابات والجهات الحكومية المعنية، بإنهاء جميع الإجراءات اللازمة لحصول أسر المتوفين على مستحقاتهم المالية من معاشات وتأمينات وغيرها، مع العمل على تذليل ما قد يعترض عملية الصرف من عقبات.

 

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وفي هذا السياق، قرر النائب العام صرف جميع المكافآت التي يقررها مجلس القضاء الأعلى لأعضاء النيابة العامة، فضلًا عن المكافآت المقررة في المناسبات والأعياد، لصالح الأسر المستفيدة، مع الموافقة على مد مظلة الرعاية الصحية لتشمل الوالدين، بما يكفل لهم التمتع بذات امتيازات الرعاية الصحية المقررة لأعضاء النيابة العامة، وذلك وفقًا للبروتوكولات الموقعة بين النيابة العامة والجهات ذات الصلة.

وعلى الصعيد التعليمي، وجه النائب العام المكتب بمتابعة الأبناء القُصَّر في مختلف المراحل الدراسية، بما يضمن استقرارهم العلمي، وتقديم الدعم اللازم لهم، بما في ذلك المنح التعليمية أو المساهمة في مصروفات التعليم، خاصة للمتفوقين منهم دراسيًا. 

كما وجه  بإرساء منظومة للرعاية الاجتماعية للأسر المستفيدة، من خلال إتاحة مشاركة الأبناء في البرامج التدريبية التعليمية والاجتماعية التي تنظمها النيابة العامة، إلى جانب توفير الدعم المالي لمشاركة الأسر في رحلات الحج والعمرة، بالتنسيق مع الجمعية الاجتماعية لأعضاء النيابة العامة، وضمان استفادتهم من مختلف خدماتها.

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ء مكتب رعاية أسر أعضاء النيابة العامة أعضاء النيابة العامة النائب العام المستشار محمد شوقي صرف جميع المكافآت الجهات الحكومية

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