"سور الأزبكية" يرفع استغاثة للرئيس لإنقاذ مشاركته بمعرض الكتاب 2025

أكد أحمد نصير، المسئول الإعلامي لمكتبات سور الأزبكية في تصريحات خاصة لـ “فيتو”، أن القائمين على المكتبات تقدموا بشكوى واستغاثة عاجلة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتدخل وإنهاء ما وصفه بحالة "التعنت الإداري" التي تمارسها الهيئة المصرية العامة للكتاب، والتي تهدد وجود هذا الرافد الثقافي التاريخي داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وصرح نصير بأن الاستغاثة تأتي ردًا على الرفض المستمر وغير المبرر من قبل الهيئة لقبول اشتراك مكتبات جديدة من السور في المعرض، بالإضافة لفرض رسوم اشتراك مغالى فيها لا تتناسب مع طبيعة عمل هذه المكتبات، مما يمثل مخالفة صريحة لمبادئ العدالة وتكافؤ الفرص.

وأكد نصير أهمية سور الأزبكية، موضحًا: "إن سور الأزبكية ليس مجرد سوق للكتب، بل هو أحد أعرق الرموز الثقافية في تاريخ مصر وجزء أصيل من ذاكرتها الوطنية"، مشددًا على أن هذه المكتبات تلعب دورا محوريا في نشر الثقافة وإتاحة الكتاب بأسعار زهيدة تناسب المواطن البسيط، وهو ما يخدم أهداف الدولة في بناء الوعي والمعرفة.

وكشف المسئول الإعلامي عن تفاصيل الأزمة، موضحًا أنهم تقدموا بطلبات رسمية للاشتراك في المعرض على مدار ثلاث سنوات متتالية 2022، 2023، 2024، إلا أن هذه الطلبات قوبلت إما بالرفض أو بالتجاهل التام دون تقديم أي مبررات قانونية أو أسباب واضحة، مما أدى إلى حرمان مكتبات قانونية قائمة بالفعل من حقها المشروع في المشاركة.

وأشار إلى أن هذه الممارسات تسببت في ضرر بالغة بتنوع المشهد الثقافي، وأدت إلى إقصاء رافد شعبي عريق عن أكبر محفل ثقافي في مصر.

وانتقد نصير التفاوت في المعاملة، موضحًا أنه في الوقت الذي يتم فيه تحميل مكتبات سور الأزبكية برسوم اشتراك مرتفعة تعجيزية، يتمتع أعضاء اتحاد الناشرين المصريين بتيسيرات مالية وتنظيمية كبيرة، معتبرًا أن هذا الوضع يخل بمبدأ المساواة ويكرس لمظاهر احتكار تقصر المشاركة على فئات محددة دون معايير شفافة.

سور الأزبكية يناشد بالتدخل الرئاسي

واختتم أحمد نصير تصريحاته بتوجيه نداء إلى رئيس الجمهورية، مؤكدًا على ثقة تجار ومثقفي السور في عدالته وحرصه على التراث المصري، ملخصًا مطالبهم في أربع نقاط محددة:

التوجيه بالتحقيق في أسباب الرفض غير المبرر والمغالاة في الرسوم.

الموافقة على إدراج المكتبات المتقدمة ضمن العارضين في الدورة القادمة للمعرض.

إعادة النظر في اللوائح وقيمة الاشتراكات لضمان الشفافية وعدم التمييز.

تمكين مكتبات سور الأزبكية من ممارسة دورها كجزء أصيل من التراث الثقافي المصري.

