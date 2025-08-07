الخميس 07 أغسطس 2025
حقيقة القبض على عاطل دون وجه حق وتلفيق قضية مخدرات له بكفر الشيخ (فيديو)

كشفت وزارة الداخلية حقيقة مقاطع فيديو تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي تضمنت ادعاء ذوي أحد العناصر الإجرامية بقيام قوة أمنية بإلقاء القبض على نجلهما "دون وجه حق" والتعدي عليه بالضرب وتلفيق قضية حيازة مواد مُخدرة له بـ كفر الشيخ .

 

فيديو القبض على عاطل دون وجه حق بكفر الشيخ

رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية مقاطع فيديو تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي تضمنت ادعاء ذوى أحد العناصر الإجرامية بقيام قوة أمنية بإلقاء القبض على نجلهما "دون وجه حق" والتعدي عليه بالضرب وتلفيق قضية حيازة مواد مُخدرة له بكفر الشيخ.


وبالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 6 أغسطس وبناءً على إذن صادر من النيابة العامة بضبط المذكور (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة دسوق – صادر ضده 11 حكما فى قضايا متنوعة أبرزها "اتجار بالمخدرات، سلاح بدون ترخيص، سرقة، بلطجة") لاتجاره فى المواد المخدرة، حيث تم ضبطه وبحوزته (5 كيلو جرام من مخدر الحشيش – سلاح أبيض).

 

وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن كافة الإجراءات تمت فى إطار من الشرعية والقانون دون تجاوز، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذوى المذكور (لهما معلومات جنائية) لادعائهما الكاذب.
 

