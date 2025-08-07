حملات أمنية لضبط تجار المخدرات والأسلحة والهاربين من تنفيذ الأحكام في دمياط وأسوان

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريتى أمن دمياط وأسوان، شن حملات أمنية مكثفة بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛ في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة الخارجين عن القانون، خاصة في مجال مكافحة الاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، إلى جانب ملاحقة المحكوم عليهم الهاربين.

جهود مديرية أمن دمياط

وأسفرت الحملة الأمنية في محافظة دمياط عن ضبط ثلاث قضايا جلب مواد مخدرة، تم خلالها ضبط ما يزيد على سبعة كيلوجرامات من مخدر الحشيش، وسبعة كيلوجرامات من البانجو، وثمانية كيلوجرامات من مخدر الهيدرو، إلى جانب كمية من مخدر الهيروين.

كما تم ضبط قطعتين سلاح ناري غير مرخص من نوع فرد خرطوش، وذلك بحوزة ثلاثة متهمين، اثنين منهم مسجلين جنائيًا.

جهود مديرية أمن أسوان

في محافظة أسوان، تم ضبط قضيتين جلب مواد مخدرة، شملت أكثر من اثنين كيلوجرام من الحشيش، بالإضافة إلى كمية من مخدر الشابو. كما تم ضبط قطعة سلاح ناري غير مرخص (بندقية آلية) بحوزة ثلاثة متهمين، اثنين منهم لديهم معلومات جنائية مسجلة.

بالإضافة إلى ذلك، نجحت الحملة في تنفيذ 647 حكمًا قضائيًّا متنوعًا ضد هاربين من تنفيذ الأحكام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.

