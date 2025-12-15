الإثنين 15 ديسمبر 2025
رياضة

تشكيل المغرب المتوقع ضد الإمارات في نصف نهائي كأس العرب

مباريات المغرب في
مباريات المغرب في كأس العرب
18 حجم الخط

كأس العرب 2025، يلتقي منتخب المغرب ضد نظيره الإمارات، في الرابعة والنصف مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات بطولة كأس العرب 2025 على ملعب استاد خليفة الدولي.

تشكيل المغرب المتوقع ضد الإمارات


حراسة المرمى: المهدي بنعبيد

خط الدفاع: محمد بولكسوت – مروان سعدان – سفيان بوفتيني – حمزة الموساوي

خط الوسط: وليد الكرتي – محمد ربيع حريمات – أسامة طنان

خط الهجوم: كريم البركاوي – وليد أزارو – أمين زحزوح
 

منتخب المغرب تأهل إلى دور نصف النهائي بعد تخطي عقبة سوريا بهدف دون رد، بينما الإمارات فازت على الجزائر بركلات الترجيح 7-6 عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بنتيجة 1-1.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مواجهة المغرب والإمارات ضد المتأهل من مباراة السعودية والأردن، في نهائي بطولة كأس العرب 2025.

وأسدل الستار على مباريات ربع نهائي بطولة كأس العرب وتحددت المنتخبات الأربعة المتأهلة إلي نصف نهائي البطولة التي تستضيفها قطر حتى 18 ديسمبر الجاري.

ويعد منتخب المغرب أول المنتخبات المتأهلة بعد فوزه أمام سوريا 1-0 في افتتاح مباريات ربع نهائي كأس العرب.

كما تأهل منتخب السعودية بعد الفوز على فلسطين وحقق الأخضر السعودي الفوز على الفدائي الفلسطيني بثنائية مقابل هدف بعد مباراة ماراثونية امتدت إلى الأشواط الإضافية.

وصعد منتخب الأردن بعد الفوز على العراق بهدف نظيف ليصبح ثالث المنتخبات التي وصلت إلى نصف النهائي.  

وتمكن منتخب الإمارات من الفوز على نظيره منتخب الجزائر بركلات الترجيح بنتيجة 7/6 في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في ختام دور ربع نهائي كأس العرب. 

المنتخبات المتأهلة إلى نصف نهائي كأس العرب 2025

1- المغرب

2- السعودية.

3- الأردن.

4- الإمارات

