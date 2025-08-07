الخميس 07 أغسطس 2025
الأمن يكشف ملابسات فيديو إشعال النار بباب شقة أحد المواطنين بالطالبية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات منشور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن مقطع فيديو ادعى فيه أحد المواطنين قيام جارته ووالدتها بإشعال النيران في باب شقته، مع اتهام رجال الشرطة بالاكتفاء بتحرير محضر بالسب والتلفيات دون اتخاذ إجراءات ضد المتهمتين.

وبالفحص تبين أن الواقعة بدأت بتلقي قسم شرطة الطالبية بلاغًا من القائم بالنشر، ويعمل مهندسًا ويقيم بدائرة القسم، بتضرره من جارته ووالدتها بعد تعديهما عليه بالسب والشتم بسبب خلافات حول الجيرة.
وقد تم تحرير محضر رسمي حينها بشأن الواقعة.

وفي يوم 29 يوليو 2025، تقدم الشاكي بشكوى جديدة للنيابة العامة زعم فيها أن السيدتين قامتا بإشعال النار في باب شقته، لكنه لم يحرر محضرًا بالواقعة لدى قسم الشرطة في هذا التاريخ.

الداخلية تضبط التيك توكر موكا بحوزتها حشيش وبودر

حاميها حراميها، ضبط 3 أشخاص بتهمة الاستيلاء على أموال الدعم من البطاقات التموينية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمتين، وهما ربة منزل ونجلتها تقيمان بذات العنوان، وبمواجهتهما اعترفتا بقيامهما بإشعال النار في بعض المخلفات الورقية أمام باب شقة الجار بسبب نفس الخلافات، ما أدى إلى حدوث احتراق جزئي للباب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتؤكد وزارة الداخلية متابعتها المستمرة لما يُنشر على مواقع التواصل، وحرصها على توضيح الحقائق للرأي العام.

