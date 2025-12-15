ختام عيد الكاريكاتير المصري ضمن فعاليات “فرحانين بالمتحف الكبير”

18 حجم الخط

اختتمت أمس فعاليات معرض عيد الكاريكاتير المصري في دورته الخامسة بمتحف محمود مختار، والذى نظم هذا العام ضمن فعاليات برنامج وزارة الثقافة “فرحانين بالمتحف الكبير.. ولسّة متاحف مصر كتير”، المُنفذ برعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، بهدف إبراز قيمة المتاحف المصرية وتفعيل دورها في الحياة الثقافية، تزامنًا مع الزخم المواكب لافتتاح المتحف المصري الكبير.

وبدأت الفعاليات بجولة في قاعتي نهضة مصر وإيزيس بـمتحف محمود مختار، شارك فيها كل من: الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية والفنان مصطفى الشيخ رئيس الجمعية المصرية للكاريكاتير، والفنان فوزي مرسي قوميسير المعرض والأمين العام للجمعية، بالإضافة إلى نخبة من فناني الكاريكاتير ومحبي فن الكاريكاتير، تفقدوا خلالها المعرض الفني الذى ضم أكثر من ١٥٠ عملًا فنيًا بمشاركة رسامين من ٣٥ دولة، توزعت أعمالهم بين محور يحتفى بالفنان الكبير أحمد طوغان عبر بورتريهات كاريكاتيرية خاصة، ومحور دولي يعكس احتفاء العالم بافتتاح المتحف المصرى الكبير بوصفه حدثًا ثقافيًا عالميًا.

الفائزون بجوائز عيد الكاريكاتير

ثم تم الإعلان عن أسماء الفائزين بالجوائز المادية المقدمة من أسرة الفنان محمد عبد المنعم رخا؛ حيث فاز بالمركز الأول في مجال البورتريه الكاريكاتيري الفنان أحمد رياض، وحصل على المركز الثاني الفنان خالد صلاح، وفي مجال الكاريكاتير فازت بالمركز الأول الفنانة آمال سمير، بينما حل في المركز الثاني الفنان أحمد جعيصة.

وفي فئة الجوائز الخاصة، فازت الفنانة إنجي محمود بعمل أصلي مقدم من الفنان عبد العزيز تاج، كما فاز الفنان مخلوف بعمل أصلي مقدم من الفنان عمرو سليم، وفازت الفنانة شيماء الشافعي بعمل أصلي مقدم من الفنان عمرو فهمي، كما فاز الفنان حسني عباس بعمل أصلي مقدم من الفنان إبراهيم البريدي، كما فاز الفنان عمر صديق بعمل أصلي مقدم من الفنان خضر حسن.

شارك في الفعاليات كل من: الفنان فاروق موسى عضو لجنة التحكيم، والفنان سعيد بدوي عضو لجنة التحكيم، والفنان أحمد علوي، كما تضمنت تنظيم ورشة كاريكاتير موسعة للفنان سعيد بدوي شارك بها عدد كبير من الحضور، بالإضافة إلي فقرة رسم حي (لايف) لجميع الحضور قدمها عدد من الفنانين المتميزين، منهم: ماهر دانيال، هاني عبد الجواد، أحمد رياض، مخلوف، أحمد جعيصة، وهاني إبراهيم، في سهرة فنية مفعمة بالبهجة تعكس الروح الحقيقية لفن الكاريكاتير باعتباره فنًا قريبًا من الناس ومعبّرًا عن نبض الحياة اليومية.

وفى نهاية الفعاليات تقدم الفنان مصطفى الشيخ رئيس الجمعية بالشكر لوزارة الثقافة المصرية، وقطاع الفنون التشكيلية، ومتحف محمود مختار، وأسرة الفنان محمد عبد المنعم رخا، ولكل من ساهم في نجاح احتفالية عيد الكاريكاتير المصري في نسخته الخامسة، وقدم تحية كبيرة من القلب للفنان الكبيرعبد العزيز تاج الرئيس الشرفي للجمعية المصرية للكاريكاتير.

