حوادث

حفظ التحقيقات في تعدي الفنان أحمد السقا على طليقته مها الصغير

أحمد السقا
أحمد السقا

قررت جهات التحقيق حفظ التحقيقات في بلاغ تعدي الفنان أحمد السقا على طليقته الإعلامية مها الصغير وضربها أمام المارة، داخل الكمبوند الذي تقيم فيه بمدينة 6 أكتوبر.

 

وخلال جلسة التحقيق، نفى السقا بشكل قاطع كافة الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكدا في أقواله أنه لم يصدر منه أي فعل فيه اعتداء على طليقته، قائلا أمام جهات التحقيق: “محصلش الكلام ده.. أنا ضد أي شكل من أشكال العنف، خصوصا ضد المرأة".

 

وأضاف: "القيم دي جزء من تربيتي ومعتقداتي الشخصية، أنا دلوقتي مركز في شغلي وفيلمي الجديد، واللي يهمني هو النجاح.. والموضوع كله بين إيدي حضراتكم، وأنا واثق تماما في عدالة القضاء المصري".


بلاغ مها الصغير ضد أحمد السقا 

كانت الإعلامية مها الصغير قد تقدمت ببلاغ رسمي، اتهمت فيه طليقها أحمد السقا بالتعدي عليها لفظيا وبدنيا أمام المارة داخل الكمبوند السكني. 

الفنان أحمد السقا الإعلامية مها الصغير مها الصغير ضد أحمد السقا

