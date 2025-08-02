الأحد 03 أغسطس 2025
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حوادث

إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم على طريق السويس الصحراوي

حادث تصادم
حادث تصادم

أصيب 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين ملاكي أعلى طريق السويس الصحراوى، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ورفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

 

حادث طريق السويس الصحراوى اليوم

تلقت غرفة عمليات الادارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق السويس الصحراوى بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث.

 و بالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي أعلى  طريق السويس الصحراوى  ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

وتولى رجال المرور رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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