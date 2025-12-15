وزير التعليم: تطوير شامل للمناهج من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الثانوي

18 حجم الخط

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة نفذت أكبر عملية تطوير شاملة للمناهج الدراسية في تاريخ وزارة التربية والتعليم، في إطار استراتيجية الدولة لتحديث منظومة التعليم وبناء جيل قادر على مواكبة متطلبات العصر، وتحقيق تعليم عالي الجودة قائم على المهارات والمعايير الدولية.

وأوضح وزير التربية والتعليم في بيان أن تطوير المناهج جاء وفق رؤية متكاملة تستهدف تحسين نواتج التعلم، وتنمية مهارات التفكير النقدي والإبداعي لدى الطلاب، وربط المحتوى الدراسي بالواقع العملي واحتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أن عملية التطوير شملت جميع المراحل التعليمية بشكل غير مسبوق.

تطوير شامل للمناهج من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الثانوي

وأشار الوزير إلى أن الوزارة انتهت من تطوير مناهج اللغة العربية واللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية بدءًا من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني الثانوي، بما يضمن تدرجًا معرفيًا متوازنًا، وأساليب تدريس حديثة، ومحتوى تعليمي جذاب يراعي الفروق الفردية بين الطلاب.

تطبيق المنهجية اليابانية في تدريس الرياضيات

وأكد محمد عبد اللطيف أن الوزارة طبقت المنهجية اليابانية في تدريس مادة الرياضيات، والتي تعتمد على تنمية مهارات التفكير المنطقي، وحل المشكلات، والعمل الجماعي داخل الفصل، بما يسهم في رفع مستوى التحصيل الدراسي وتحسين الفهم العميق للمفاهيم الرياضية.

توحيد تعلم اللغة الإنجليزية وفق المعايير الأوروبية

وفي إطار تطوير تعليم اللغات، أوضح الوزير أن الوزارة قامت بـ توحيد أطر تعلم اللغة الإنجليزية وفق الإطار الأوروبي المرجعي الموحد للغات (CEFR)، بما يضمن وضوح مستويات التعلم، وتوحيد معايير التقييم، ورفع كفاءة الطلاب في مهارات الاستماع والتحدث والقراءة والكتابة وفق معايير دولية معتمدة.

كتيبات التقييمات لأول مرة في تاريخ الوزارة

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه لأول مرة في تاريخ الوزارة تم تقديم كتيبات التقييمات للطلاب، كأداة تعليمية وتربوية جديدة تهدف إلى قياس نواتج التعلم بشكل أدق، ومساعدة الطلاب على فهم متطلبات التقييم، ودعم المعلمين في تطبيق أساليب تقييم حديثة تركز على الفهم وليس الحفظ.

تطوير التعليم الفني بمناهج متخصصة

وفيما يتعلق بالتعليم الفني، أكد الوزير أن الوزارة عملت على تطوير مسارات التعليم الفني من خلال إعداد مناهج متخصصة للقطاعات الصناعية والزراعية والفندقية والتجارية، بما يسهم في تأهيل الطلاب لسوق العمل، وتعزيز فرص التوظيف، ودعم الاقتصاد الوطني بالكفاءات الفنية المدربة.

التوسع في التعليم الدامج لذوي الهمم

وشدد محمد عبد اللطيف على أن الوزارة أولت اهتمامًا خاصًا بـ التوسع في التعليم الدامج للطلاب من ذوي الهمم دون أي تمييز، من خلال تطوير المناهج وتهيئتها بما يتناسب مع احتياجاتهم، وتوفير بيئة تعليمية عادلة وشاملة تضمن حق الجميع في تعليم عالي الجودة.

وأكد وزير التربية والتعليم في ختام تصريحاته أن الوزارة مستمرة في تحديث وتطوير المناهج التعليمية وفق أفضل الممارسات العالمية، وبما يتوافق مع رؤية مصر 2030، مؤكدًا أن تطوير المناهج يمثل حجر الأساس لبناء إنسان مصري قادر على المنافسة محليًا ودوليًا.

