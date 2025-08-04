الإثنين 04 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بلاغ للنائب العام ضد البلوجر الرسام خالد بتهمة نشر الفجور عبر مواقع التواصل

بلاغ للنائب العام
بلاغ للنائب العام ضد البلوجر "الرسام خالد" بتهمة نشر الفسق

تقدّم أحد المحامين ببلاغ رسمي إلى النائب العام، ضد البلوجر المعروف باسم "الرسام خالد"، متهمًا إياه بنشر محتوى يحرّض على الفسق والفجور والإخلال بالآداب العامة، من خلال حساباته الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي، لا سيّما عبر تطبيق "تيك توك".

الأمن يكشف ملابسات مقطع فيديو لاصطدام سيارة بدراجة نارية في الغربية

خلاف على ثمن توصيلة توك توك ينتهي بمشاجرة دامية في الزاوية الحمراء

وجاء في البلاغ أن المحتوى الذي يقدّمه المذكور يتضمّن أفعالًا منافية للقيم المجتمعية وترويجًا للعلاقات المحرّمة دون إطار شرعي، إلى جانب استخدامه ألفاظًا نابية ومشاهد تمثّل إساءة صريحة للمجتمع والأسرة المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرسام خالد بلاغ للنائب العام نشر الفسق التحريض على الفجور الجرائم الالكترونية تيك توك

مواد متعلقة

الأمن يكشف ملابسات مقطع فيديو لاصطدام سيارة بدراجة نارية في الغربية

خلاف على ثمن توصيلة توك توك ينتهي بمشاجرة دامية في الزاوية الحمراء

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر محمد عبد العاطى لنشره مقاطع خادشة للحياء

الأمن يكشف ملابسات فيديو لطفل يقود سيارة بطريق السويس وضبط والده

وزير الداخلية يقرر إبعاد 3 أجانب خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

فيديو وثق الواقعة، ضبط قائد ميكروباص خالف الاتجاه واعتدى على مواطن بالسلام

الأمن يفحص فيديو لترويج المخدرات واستعراض البلطجة في حدائق القبة

الداخلية تكشف ملابسات فيديو بلطجة بالغربية.. وضبط 4 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية (صور)

الأكثر قراءة

رئيس إسكان النواب يكشف مفاجأة بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم

الهيئة الوطنية للانتخابات: وفاة 3 موظفين وسقوط مروحة على قاضية أثناء عملية التصويت

اتحاد الكرة يصدم الأهلي بعد طلب الكشف عن مديونيات الأندية

بعد زيادة الحد الأدنى للأجور، موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2025

شاهد، أهداف مباراة ليفربول ضد أتليتك بلباو

حبس علياء قمرون بتهمة نشر محتوى خادش للحياء

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في الأسواق

ليفربول يضرب أتلتيك بلباو برباعية استعدادا للموسم الجديد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الأرز في الأسواق اليوم الإثنين

سعر النحاس اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد تصديق الرئيس.. مراحل تطبيق قانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: يجوز ممارسة رياضة الملاكمة إذا توفرت هذه الشروط

هل ترك صلاة السنن عليه ذنب؟ أمين الفتوى يجيب

بصلي كل الفروض والنوافل، هل فيه مانع اتفرج على التليفزيون أو اسمع موسيقى؟.. أمين الفتوي يرد (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads