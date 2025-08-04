بلاغ للنائب العام ضد البلوجر الرسام خالد بتهمة نشر الفجور عبر مواقع التواصل

تقدّم أحد المحامين ببلاغ رسمي إلى النائب العام، ضد البلوجر المعروف باسم "الرسام خالد"، متهمًا إياه بنشر محتوى يحرّض على الفسق والفجور والإخلال بالآداب العامة، من خلال حساباته الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي، لا سيّما عبر تطبيق "تيك توك".

وجاء في البلاغ أن المحتوى الذي يقدّمه المذكور يتضمّن أفعالًا منافية للقيم المجتمعية وترويجًا للعلاقات المحرّمة دون إطار شرعي، إلى جانب استخدامه ألفاظًا نابية ومشاهد تمثّل إساءة صريحة للمجتمع والأسرة المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.