انقلاب سيارة نقل محملة بمياه غازية أعلى محور الشهيد (صور)

انقلاب سيارة نقل
انقلاب سيارة نقل محملة مياه غازية أعلى محور الشهيد

شهد محور الشهيد بـ منطقة المقطم ظهور كثافة مرورية بسبب انقلاب سيارة نقل محملة بالمياه الغازية، وانتقلت الخدمات إلى موقع الحادث وتم رفع الحطام بالكامل.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بإنقلاب سيارة نقل محور الشهيد ما بعد ميدان محمد زكي اتجاه الأسمرات فى دائرة قسم المقطم، تم توجيه سيارة إنقاذ إلى موقع الحادث.

 

وبالفحص تبين انقلاب سيارة نقل محملة بالمياه الغازية تحمل لوحات معدنية أرقام (ع ج س ٢١٦٢)، قيادة السائق "أسامة.م" فيما لم يسفر الحادث عن وجود أى مصابين أو محتجزين أو انسكابات بترولية بمحل البلاغ.


وتم رفع الحادث بالكامل من موقع البلاغ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

