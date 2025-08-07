الخميس 07 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

شروط التقديم في المعاهد الفنية الصحية الشرطية للعام الدراسي 2025-2026

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

 حددت وزارة الداخلية عددًا من الشروط والضوابط لقبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بـ المعاهد الفنية الصحية الشرطية (ذكور – إناث) بمحافظتي القاهرة والإسكندرية للعام الدراسي 2025-2026، من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية "شعبة علمي علوم".

 

شروط التقديم في المعاهد الفنية الصحية الشرطية 

وفيما يلي أبرز شروط التقديم والقبول في المعاهد الفنية الصحية الشرطية:

 أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين يتمتعان بالجنسية المصرية غير مكتسبة بطريق التجنس.
 السن لا يقل عن 18 سنة، ولا يزيد عن 25 سنة في أول أكتوبر 2025.
الطول لا يقل عن 165سم للذكور و160سم للإناث.
 الوزن يجب أن يتناسب مع الطول وفق المعادلة: (الوزن = الطول - 100) مع السماح بزيادة أو نقص لا تتجاوز 10 كجم.
 الحصول على شهادة الثانوية العامة "علمي علوم" أو الثانوية الأزهرية "علمي" بنسبة لا تقل عن 60%، وألا تقل النسبة المئوية لمادة اللغة الإنجليزية عن 65%.
 أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو الحصول على إعفاء نهائي منها (بالنسبة للذكور).
حسن السير والسلوك، وعدم سبق الحكم عليه في أي جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ألا يكون قد سبق فصله من معهد شرطي أو عسكري أو جهة حكومية بقرار أو حكم نهائي.
اللياقة الصحية التامة وفقًا لتقارير المجلس الطبي المتخصص لهيئة الشرطة.
 عدم الزواج أو سبق الزواج، مع التعهد كتابةً بعدم الزواج خلال فترة الدراسة.
 تقديم أشعة حديثة على الصدر مرفقة بتقرير من مستشفى حكومي أو جامعي أثناء التقديم للكشف الطبي.
 الالتزام بالعمل الشرطي في أي موقع تحدده وزارة الداخلية بعد التخرج.

كما يلتزم الطالب وولي أمره بالتوقيع على تعهد كتابي برد كافة المصروفات والمكافآت في حالة الاستقالة أو الانسحاب من المعهد، أو إذا ثبت تقديم بيانات غير صحيحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الداخلية المعاهد الفنية الصحية الشرطية المعاهد الفنية الصحية شروط التقديم فى المعاهد الفنية الصحية الشرطية الصحية الشرطية

مواد متعلقة

الداخلية تعلن فتح باب القبول بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية للعام الدراسي 2025-2026

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر طارق بلاك لنشره فيديوهات تتضمن ألفاظ إباحية

مصرع طفل وإصابة والدته في انهيار عقار سكني بأوسيم

الأمن يفحص فيديو إطلاق أعيرة نارية احتفالا بفوز مرشح بانتخابات مجلس الشيوخ

ضبط إخواني بتهمة نشر فيديو مضلل للتشكيك في انتخابات الشيوخ

الأمن يكشف ملابسات فيديو إشعال النار بباب شقة أحد المواطنين بالطالبية

حملات أمنية لضبط تجار المخدرات والأسلحة والهاربين من تنفيذ الأحكام في دمياط وأسوان

حملة تطهير السوشيال.. سر تحرك وزارة الداخلية في هذا التوقيت.. بث محتويات تحرض على الفسق وغسيل الأموال أبرز التهم الموجهة لمشاهير التيك توك

الأكثر قراءة

محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة

التعليم العالي تعلن الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية 2026/2025

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025، الحدود الدنيا 74% للطب و64% للهندسة

رسالة لاذعة من ساويرس ردا على أكاديمي كويتي طالب ببيع الأهرامات

بعد تأجيله، الحكومة تكشف سبب اختيار 1 نوفمبر موعدًا لافتتاح المتحف المصري الكبير

الحد الأدنى لكليات الطب بالجامعات الأهلية والخاصة 2025

ترامب يوجه رسالة لدول الشرق الأوسط: أريد منكم جميعا التطبيع مع إسرائيل

بعد القبض عليها في المصيف، إخلاء سبيل أم عمر فراولة بكفالة مالية من نيابة الإسكندرية

خدمات

المزيد

لطلاب الثانوية العامة والأزهرية، كليات تقبل من 52% بالجامعات الخاصة والأهلية

سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 7 أغسطس 2025

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

سعر الأرز بالأسواق اليوم الأربعاء 6/8/2025

المزيد

انفوجراف

رئيس هيئة الدواء المصرية يحسم الجدل حول نواقص الأدوية وزيادة الأسعار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الجمل في المنام وعلاقتها بالقدرة على مواجهة الصعوبات

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح سبب نزول الآية 11 من سورة التغابن

من قصص القرأن الكريم.. لهذه الأسباب قرروا سجن يوسف عليه السلام رغم تأكدهم من براءته

المزيد
الجريدة الرسمية
ads