تشكيل لجنة هندسية لمعاينة موقع انهيار عقار بعين شمس

انهيار جزئي لعقار
انهيار جزئي لعقار مكون من 4 طوابق في منطقة عين شمس بالقاهرة

شهدت منطقة عين شمس بمحافظة القاهرة، اليوم الخميس، انهيارًا جزئيًا لعقار سكني مكون من أربعة طوابق، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، في واقعة أثارت قلق السكان وتحركًا سريعًا من الجهات المعنية.

انهيار جزئي بعقار عين شمس 

تعود تفاصيل الحادث إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بانهيار جزء من عقار في دائرة قسم شرطة عين شمس، حيث توجهت قوات الشرطة والحماية المدنية على الفور إلى موقع البلاغ.

تحريات مكثفة لحل لغز العثور على جثة مسن مقتولا في المعادي

جهود أمنية مكثفة لكشف غموض العثور على جثة مسن قرب محطة مترو المعادي

وتبين من المعاينة الأولية أن الانهيار شمل الجانب الجانبي للعقار الذي تقطنه سبع أسر، فيما لم يُسجل وقوع أي إصابات بشرية.

جرى تشكيل لجنة هندسية لمعاينة حالة العقار والعقارات المجاورة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات فنية وهندسية للحفاظ على سلامة السكان.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

