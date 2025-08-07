تشكيل لجنة هندسية لمعاينة موقع انهيار عقار بعين شمس

شهدت منطقة عين شمس بمحافظة القاهرة، اليوم الخميس، انهيارًا جزئيًا لعقار سكني مكون من أربعة طوابق، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، في واقعة أثارت قلق السكان وتحركًا سريعًا من الجهات المعنية.

انهيار جزئي بعقار عين شمس

تعود تفاصيل الحادث إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بانهيار جزء من عقار في دائرة قسم شرطة عين شمس، حيث توجهت قوات الشرطة والحماية المدنية على الفور إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة الأولية أن الانهيار شمل الجانب الجانبي للعقار الذي تقطنه سبع أسر، فيما لم يُسجل وقوع أي إصابات بشرية.

جرى تشكيل لجنة هندسية لمعاينة حالة العقار والعقارات المجاورة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات فنية وهندسية للحفاظ على سلامة السكان.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

