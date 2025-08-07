الخميس 07 أغسطس 2025
المعاينة تكشف سبب اندلاع حريق داخل مخزن فحم بالجمالية (صور)

كشفت المعانية الأولية لحريق نشب داخل مخزن فحم بـمنطقة الجمالية، إن الحريق اندلع بـ كراتين على مساحة 50 مترا تقريبا، داخل مخزن فحم وشيش على مساحة 500 متر.

وأضافت المعاينة، إن المخزن الذي نشب بداخله الحريق بالطابق الأرضي بميدان الحلبي، وأن سقف المخزن من الجمالون، ولم يسفر الحريق عن وقوع إى إصابات أو خسائر بشرية فى الأرواح.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن فحم بالطابق الأرضي بدائرة قسم شرطة الجمالية، وعلى الفور أمر اللواء الدكتور محمد الشربينى مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بدفع 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

 وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.

 

وبالمعاينة تبين نشوب حريق داخل مخزن فحم وشيش على مساحة 500 متر.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

