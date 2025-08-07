الخميس 07 أغسطس 2025
بعد القبض عليها في المصيف، إخلاء سبيل أم عمر فراولة بكفالة مالية من نيابة الإسكندرية

قررت نيابة الشئون الاقتصادية في الإسكندرية، إخلاء سبيل التيك التيك توكر أم عمر فراولة بكفالة مالية على ذمة قضية نشر فيديوهات خادشة للحياء، على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن المقرر إخلاء سبيلها من قسم شرطة الدخيلة بعد قرار النيابة العامة والتحقيق معها في نيابة الشئون الاقتصادية بالإسكندرية وذلك عقب القبض عليها في حي العجمي أثناء تواجدها بالمصيف.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على التيك توكر أم عمر، بعد تقديم بلاغات ضدها بنشر فيديوهات خادشة للحياء، وجرى تتبعها من محل إقامتها بالقاهرة إلى الإسكندرية وألقي القبض عليها في منطقة العجمي أثناء تواجدها بالمصيف. 

وخلال التحقيقات أوضحت أم عمر أنها بائعة خضار ولم تقصد الإساءة لأحد وكانت ترد على احد المتابعين ولم تتعمد ذلك ولا تعرف أن هذا يعاقب عليه القانون.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة وتولت التحقيقات، وقررت إخلاء سبيلها على ذمة التحقيقات. 

