الإثنين 04 أغسطس 2025
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حوادث

تغريم أحمد السقا 200 جنيه في واقعة الاعتداء على مها الصغير

الفنان أحمد السقا
الفنان أحمد السقا

غرمت النيابة العامة فى الشيخ زايد، الفنان أحمد السقا مبلغ 200 جنيه، في اتهام طليقته الإعلامية مها الصغير له بالاعتداء عليها داخل كومباوند شهير فى أكتوبر.


وخلال جلسة التحقيق، نفى السقا بشكل قاطع كافة الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكدا في أقواله أنه لم يصدر منه أي فعل فيه اعتداء على طليقته، قائلا أمام جهات التحقيق: “محصلش الكلام ده.. أنا ضد أي شكل من أشكال العنف، خصوصا ضد المرأة".

وأضاف: "القيم دي جزء من تربيتي ومعتقداتي الشخصية، أنا دلوقتي مركز في شغلي وفيلمي الجديد، واللي يهمني هو النجاح.. والموضوع كله بين إيدي حضراتكم، وأنا واثق تماما في عدالة القضاء المصري".

 


بلاغ مها الصغير ضد أحمد السقا 
 

كانت الإعلامية مها الصغير قد تقدمت ببلاغ رسمي، اتهمت فيه طليقها أحمد السقا بالتعدي عليها لفظيا وبدنيا أمام المارة داخل الكمبوند السكني

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النيابة العامة الشيخ زايد الفنان أحمد السقا مها الصغير

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