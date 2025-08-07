الأمن يفحص فيديو إطلاق أعيرة نارية احتفالا بفوز مرشح بانتخابات مجلس الشيوخ

تفحص الأجهزة الأمنية ، مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الأجتماعى بشأن إطلاق أعيرة نارية احتفالا بفوز مرشح بانتخابات مجلس الشيوخ.

وكشف مقطع الفيديو الذى جرى تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى ظهور شخصين أحدهما يحمل طبنجة والأخر بندقية ويقوما بإطلاق الأعيرة النارية في الهواء احتفالا بفوز مرشح فى انتخابات مجلس الشيوخ، ويجرى فحص الفيديو تمهيدًا لاتخاذ الاجراءات القانونية وبيان ملابساته وظروفه وصحته.

