ضبط إخواني بتهمة نشر فيديو مضلل للتشكيك في انتخابات الشيوخ

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من ضبط أحد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية؛ لقيامه بتصوير ونشر مقطع فيديو مضلل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف إثارة البلبلة والتشكيك في سير الانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

القبض على عنصر إخواني بتهمة ترويج شائعة حول رشاوى انتخابية

التحريات كشفت أن المتهم قام بتصوير عدد من عمال إحدى شركات النظافة أثناء استلامهم وجبات طعام مخصصة لهم من الشركة التي يعملون بها، بالقرب من إحدى اللجان الانتخابية بالقاهرة، وحاول من خلال المقطع الإيحاء بأن تلك الوجبات تمثل رشاوى انتخابية.

حقيقة رشاوى انتخابية وتصوير فيديو في القاهرة

كما تبين اتفاقه مع أحد الأشخاص، والذي تم ضبطه كذلك، للادعاء الكاذب بتقاضيه مبلغًا ماليًا نظير الإدلاء بصوته في الانتخابات، في محاولة لترويج أكاذيب من شأنها التأثير على الرأي العام.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وتؤكد الجهات الأمنية استمرار جهودها في رصد ومواجهة الشائعات التي تستهدف زعزعة الثقة في العملية الانتخابية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.