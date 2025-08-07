الخميس 07 أغسطس 2025
حوادث

ضبط إخواني بتهمة نشر فيديو مضلل للتشكيك في انتخابات الشيوخ

القبض على عنصر إخواني
القبض على عنصر إخواني بتهمة ترويج شائعة حول رشاوى انتخابية

تمكنت  الأجهزة الأمنية  بوزارة الداخلية ، من ضبط أحد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية؛ لقيامه بتصوير ونشر مقطع فيديو مضلل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف إثارة البلبلة والتشكيك في سير الانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

القبض على  عنصر إخواني بتهمة ترويج شائعة حول رشاوى انتخابية
القبض على  عنصر إخواني بتهمة ترويج شائعة حول رشاوى انتخابية

التحريات كشفت أن المتهم قام بتصوير عدد من عمال إحدى شركات النظافة أثناء استلامهم وجبات طعام مخصصة لهم من الشركة التي يعملون بها، بالقرب من إحدى اللجان الانتخابية بالقاهرة، وحاول من خلال المقطع الإيحاء بأن تلك الوجبات تمثل رشاوى انتخابية.

حقيقة رشاوى انتخابية وتصوير فيديو في القاهرة

كما تبين اتفاقه مع أحد الأشخاص، والذي تم ضبطه كذلك، للادعاء الكاذب بتقاضيه مبلغًا ماليًا نظير الإدلاء بصوته في الانتخابات، في محاولة لترويج أكاذيب من شأنها التأثير على الرأي العام.

حملات أمنية لضبط تجار المخدرات والأسلحة والهاربين من تنفيذ الأحكام في دمياط وأسوان

حملة تطهير السوشيال.. بث محتويات تحرض على الفسق وغسيل الأموال «أبرز التهم».. ومصادر تكشف تفاصيل تحركات الداخلية ضد الخارجين عن القانون

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وتؤكد الجهات الأمنية استمرار جهودها في رصد ومواجهة الشائعات التي تستهدف زعزعة الثقة في العملية الانتخابية.

