القبض على صاحب سيارة سمح لنجله بقيادتها في شوارع مدينة نصر (فيديو)

المتهم ونجله، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على قائد سيارة ونجله طفل يبلغ من العمر 11 سنة، لقيام بسماح لنجله بقيادة سيارة ميكروباص بـمدينة نصر معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

 

 

فيديو قيادة طفل لسيارة بشوارع مدينة نصر

رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام طفل بقيادة سيارة "ميكروباص" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

 


وبالفحص تم تحديد وضبط السيارة "منتهية التراخيص" وقائدها (طالب– سن 11)، وضبط والد الطفل “مالك السيارة”.

 

وبمواجهة قائد السيارة اعترف بقيامه بالسماح لنجله بقيادة السيارة، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالكها وقائدها.
 

