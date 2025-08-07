الخميس 07 أغسطس 2025
الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر طارق بلاك لنشره فيديوهات تتضمن ألفاظ إباحية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، تفاصيل القبض على البلوجر طارق بلاك لنشره فيديوهات تتضمن ألفاظا إباحية خارجة تتنافى مع قيم المجتمع.

جاء ذلك فى إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانع محتوى لنشره مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن ألفاظا إباحية خارجة تتنافى مع قيم المجتمع وتمثل خروجًا على الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، (مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة)، وبمواجهته اعترف بنشر مقاطع الفيديو على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

