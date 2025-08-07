بحوزته سلاح ناري وحشيش، الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر خالد الرسام (فيديو)

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل القبض على البلوجر خالد الرسام، لقيامة بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظ خادشة تمثل خروجًا على الآداب العامة وتحرض على الفسق والفجور وتمثل إعتداء على القيم والمبادئ الأسرية.

جاء ذلك فى إطار ورود عدة بلاغات ضد صانع محتوى لنشره مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن ألفاظ خادشة تمثل خروجًا على الآداب العامة وتحرض على الفسق والفجور وتمثل إعتداء على القيم والمبادئ الأسرية.



عقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال الأمن من ضبط المذكور (مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا)، وضُبط بحوزته (سلاح نارى "غير مرخص" – كمية من مخدر الحشيش).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطى، ونشره مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

