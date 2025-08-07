الداخلية تعلن فتح باب القبول بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية للعام الدراسي 2025-2026

أعلنت الوزارة بدء قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية (ذكور – إناث) بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، للعام الدراسي الجديد 2025-2026، من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة (شعبة علمي علوم) أو الشهادة الثانوية الأزهرية (علمي)، ممن تنطبق عليهم الشروط المقررة، وذلك في إطار خطة وزارة الداخلية لدعم المنظومة الصحية بهيئة الشرطة بكوادر فنية مؤهلة.

شروط القبول

أن يكون المتقدم مصري الجنسية من أبوين يتمتعان بالجنسية المصرية دون تجنس.

السن لا يقل عن 18 سنة ولا يزيد على 25 سنة في 1 أكتوبر 2025.

الطول لا يقل عن 165سم للذكور و160سم للإناث، مع تناسق الوزن بنسبة (الوزن = الطول - 100 ±10 كجم).

الحصول على مجموع لا يقل عن 60% في الثانوية العامة أو الأزهرية (علمي)، ونسبة لا تقل عن 65% في اللغة الإنجليزية.

تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائي منها (للمتقدمين الذكور).

التمتع بحسن السير والسلوك، وألا يكون سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

عدم الفصل سابقًا من معهد شرطي أو جهة حكومية أو قطاع عام أو أعمال عام.

اجتياز الكشف الطبي والنفسي، وتقديم أشعة صدر حديثة من مستشفى حكومي أو جامعي.

عدم الزواج أو سبق الزواج، والتعهد بعدم الزواج أثناء فترة الدراسة.

الالتزام بالعمل في أي موقع شرطى تحدده الوزارة بعد التخرج.



الإجراءات والمواعيد

▪️ يبدأ سحب كراسات التقديم من السبت 9 أغسطس حتى الأربعاء 10 سبتمبر 2025 من مستشفيات الشرطة (مدينة نصر – طنطا – الإسكندرية – أسيوط).

▪️ يتم تسليم الكراسات بعد الاستيفاء من الإثنين 11 أغسطس حتى السبت 13 سبتمبر 2025 بمقر المعهد بمستشفى الشرطة بمدينة نصر.

▪️ يحق للمعهد استبعاد أي متقدم يتبين عدم لياقته الطبية بعد المناظرة النهائية.

▪️ الدراسة بالمعهد تستمر لمدة عامين، تسبقها فترة إعداد أساسي لمدة 3 أشهر بإقامة داخلية.

نظام الدراسة والمزايا

الدراسة بنظام التردد اليومي مع الالتزام بالزي الشرطي والسلوك المنضبط.

يحصل الخريج على دبلوم المعاهد الفنية الصحية الشرطية ودرجة "معاون أمن ثالث"، ويتدرج بالرتب وفقًا للقانون.

نفس المناهج المقررة بالمعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.

يحصل الطالب على مكافآت مالية شهرية، ومزايا بعد التخرج تشمل خدمات اجتماعية، دعم صندوق التكافل، وحوافز للمتفوقين.

يتحمل الطالب وولي أمره تكاليف الدراسة والمكافآت حال الانسحاب أو الفصل لأسباب تتعلق بعدم الأهلية أو المخالفة.



تُهيب وزارة الداخلية بجميع الراغبين في الالتحاق سرعة التقديم خلال المواعيد المحددة، مع الالتزام الكامل بالشروط والتعليمات المعلنة.



