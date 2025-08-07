الخميس 07 أغسطس 2025
الداخلية تكشف تورط التيك توكر مداهم في غسل 65 مليون جنيه

نجحت  أجهزة وزارة الداخلية، في كشف قضية غسل أموال تورط بها التيك توكر مداهم بلغت نحو 65 مليون جنيه حصيلة نشاطه في ترويج مقاطع فيديو تُمثل الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع.

واضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صانع محتوى– مقيم بدائرة قسم شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع في إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى واستخدامها في نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – شراء السيارات والدراجات النارية - تأسيس الشركات).

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهم بمبلغ 65 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

